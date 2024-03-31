سلاح ومخدرات.. الأمن يداهم أوكار العناصر الإجرامية بالمحافظات

الأحد 31/مارس/2024 - 01:10 م 3/31/2024 1:10:39 PM

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ايو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط -الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو) بحوزة (3 متهمين " لـ 2 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط 3 قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى – عدد من الطلقات) وتنفيذ (595) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (متهمان).

وتم ضبط (3) قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (3متهمين) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.