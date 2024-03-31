بعد 4 أيام من اختفائه.. تشييع جنازة طالب غرق في النيل بالمنوفية

شيع العشرات من أبناء قرية كفر الفرعونية بمركز أشمون في محافظة المنوفية جثمان الطالب ابراهيم الذي لقي مصرعه غرقا داخل مياه نهر النيل فرع دمياط.

جاء ذلك عقب تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان عقب 4 أيام من اختفاء الطالب.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان عقب انتشاله من المياه في مسجد القرية وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وكان مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة اشمون بغرق طفل داخل فرع دمياط بمياه النيل المار أمام قرية كفر الفرعونية.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان حيث أكد الأهالي نزول الطفل للاستحمام في مياه النيل وجرفه التيار لعدم اجادته السباحة .

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان بعد 4 ايام من اختفائه في مياه النيل.