مكونات سهلة وبسيطة.. طريقة عمل «فطيرة تشيبوريكي الأوكرانية»

قدم برنامج “مطبخ ست الستات”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم الإعلامية دينا رامز طريقة عمل “فطيرة تشيبوريكي أو الحواوشي الأوكراني”.
مقادير عمل “فطيرة تشيبوريكي أو الحواوشي الأوكراني”:
دقيق
زيت
ملح
فلفل
بقدونس
بصل مبشور
لحم مفروم
زبادي
تومية
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قدم برنامج “مطبخ ست الستات”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم الإعلامية دينا رامز طريقة عمل “فطيرة تشيبوريكي أو الحواوشي الأوكراني”.
مقادير عمل “فطيرة تشيبوريكي أو الحواوشي الأوكراني”:
دقيق
زيت
ملح
فلفل
بقدونس
بصل مبشور
لحم مفروم
زبادي
تومية
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