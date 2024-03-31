اكتشاف بقايا قلعة من القرون الوسطى تحت فندق تاريخي في فرنسا

اكتشف علماء الآثار بقايا قلعة من القرن الرابع عشر، بما في ذلك خندق مائي، مخبأة تحت فناء فندق تاريخي في فرنسا.

تم العثور على مجوهرات وأواني ومقالي وأقفال من بين القطع الأثرية التي تم استخراجها، مما يوفر أدلة عن النبلاء الذين استخدموا القلعة لما يقرب من قرن.

في ربيع عام 2023، قام علماء الآثار في المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية الوقائية (INRAP) بالتنقيب في فناء وأقبية فندق Lagorce، الذي تم بناؤه في القرن الثامن عشر فوق أنقاض قلعة من القرون الوسطى تعرف باسم Château de l'Hermine.

تم بناء القلعة، الواقعة في فان، وهي قرية على الساحل الغربي لمنطقة بريتاني، كحصن ومقر إقامة لجون الرابع، دوق بريتاني، في عام 1381.

من القرن العاشر إلى القرن السادس عشر، كانت بريتاني دولة إقطاعية من القرون الوسطى، تأسست بعد طرد الفايكنج من المنطقة.

كانت دوقية بريتاني، التي كانت دولة صغيرة في الأساس، يحكمها سلالة من الدوقات الوراثيين. عندما تولى جون الرابع السلطة في عام 1365، بدأ في بناء العديد من القلاع المنزلية في جميع أنحاء بريتاني، وأصبحت Château de l'Hermine مقر الدوقية.

لكن القلعة لم تُستخدم إلا لمدة قرن قبل أن تقع في حالة سيئة عندما نقل حفيد جون الرابع، فرانسيس الثاني، عاصمة الدوقية من فان.

أدت التجديدات في القرنين الثامن عشر والعشرين إلى تحويل المبنى في أوقات مختلفة إلى فندق، ثم مدرسة قانونية، وأخيراً مكاتب حكومية مبنية فوق القلعة الأصلية التي تعود إلى القرن الرابع عشر.

لم تكن الخطة الدقيقة لقلعة جون الرابع معروفة حتى بدأ علماء الآثار في الكشف عن أساساتها في عام 2021، تحسباً لتحويل المبنى التاريخي إلى الموقع الجديد لمتحف الفنون الجميلة.

أثناء عمليات التنقيب في فناء الفندق القديم، وجد علماء الآثار الطابق الأرضي من مسكن الدوق، إلى جانب بقايا برج يطل على خندق مائي خارجي.

يبلغ طول القلعة حوالي 138 قدمًا (42 مترًا) وعرضها 56 قدمًا (17 مترًا)، مع جدران يصل سمكها إلى 18 قدمًا (5.5 مترًا).

في الداخل، كان هناك العديد من السلالم، بما في ذلك سلم احتفالي، إلى جانب قوالب منحوتة وعتبات أبواب مزخرفة. وفقًا لبيان INRAP المترجم، فقد جمعت هذه الخطة المعمارية بذكاء بين الوظائف الدفاعية والوظائف السكنية.

في نهايات القلعة، وجد علماء الآثار مراحيض وأنابيب تصريف من المحتمل أن يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أو أربعة طوابق.

عند البحث في المراحيض يدويًا، اكتشفوا أشياء صغيرة مثل العملات المعدنية بالإضافة إلى أواني الطهي المهملة التي يعود تاريخها إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

كما تم الحفاظ على الأوعية الخشبية وأجزاء من البراميل في البيئة الرطبة للمراحيض القديمة.

قام علماء الآثار أيضًا بتفتيش الخندق المائي ووجدوا مجوهرات ودبابيس وأبازيم وأطباق معدنية، بالإضافة إلى مفاتيح وأقفال.

كان من الممكن الوصول إلى القلعة المحصنة بواسطة جسر خشبي عبر الخندق المائي. لم يعد الجسر موجودًا، ولكن تم الكشف عن دعاماته أثناء التنقيب.

قال INRAP في بيان مترجم: "تم بناء المبنى على مرحلة واحدة، مما يدل على أهمية الموارد المالية والبشرية المستخدمة". "تشير البقايا إلى أن جون الرابع كان يعرف كيف يحيط نفسه بأفضل المهندسين والحرفيين في ذلك الوقت."