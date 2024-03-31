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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رسميا.. محمد عمارة رئيسا لـ امتحانات الدبلومات الفنية وبصيلة نائبا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 .

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم بمجلس قيادات التعليم الفنى؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بمنظومة التعليم الفنى والاستعدادات الخاصة بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 .

واعتمد الدكتور رضا حجازي جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، كما وجه بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهيكل الإدارى المعتمد لوزارة التربية والتعليم يضم ثلاث إدارات مركزية للتعليم الفني هي (الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، الإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى)، مشيرا إلى ضرورة تنظيم آليات العمل بين هذه الإدارات على أن تقوم بالعرض المباشر على الدكتور الوزير.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك بالتنسيق بين الإدارات المركزية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والإنجازات المنشودة، بالإضافة إلي التعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وكذا التنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين لوضع معايير وضوابط التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفنى.

جاء ذلك بحضور، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، والدكتور أشرف بهجات رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى والمهنى، وقيادات التعليم الفني بالوزارة.

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