محافظ الدقهلية يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تغطية وتطوير وتجميل شارع ترعة الشون

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اليوم الأحد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تغطية وتطوير وتجميل ورفع كفاءة شارع ترعة الشون بمدينة السنبلاوين بطول 1 كيلو .

جاء ذلك بحضور المحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظة ، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وبدر السيد مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة، وحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

وأوضح " المحافظ " أن تكلفة أعمال تغطية وتطوير ورفع كفاءة شارع ترعة الشون بلغت 30 مليون جنيه تقريباً لخدمة أبناء مدينة السنبلاوين ، حيث تم تغطية ترعة الشون بطول 1 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه اعتماد وزارة التخطيط والري ، ورصف الشارع بطول 1 كيلو بتكلفة 10 مليون جنيه ، وتطوير الجزيرة الوسطي من خلال زراعة النجيل الطبيعي والنخيل وتركيب برجولات خشبية ومقاعد انتظار للمواطنين وانترلوك بتكلفة إجمالية 6,5 مليون جنيه تقريبا .

ووجه " مختار " بتشكيل لجنة فنية من المحافظة تضم عضو من المكتب الفني وعضو من الإدارة الهندسية بالمحافظة وعضو من هيئة الأبنية التعليمية والإسكان لمعاينة واستلام أعمال التطوير والتجميل والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية بعد تلافي كافة الملاحظات .

وأكد "المحافظ " أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تقديم جميع الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية الصحه والتعليم والمشروعات الخدمية وغيرها .

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