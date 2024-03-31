اتحاد الكرة يكشف لأول مرة تفاصيل الخلاف بين حسام حسن ومحمد صلاح

علق جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الخلاف بين حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، ومحمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، مشيراً إلى أن كل ما يُقال هو جزء من الضجة الإعلامية، وأنه يجب التهدئة في الوقت الحالي بسبب كثرة الأقاويل.

وأوضح علام خلال مداخلة بقناة اون سبورت، أن غياب محمد صلاح عن معسكر المنتخب في مارس كان بناءً على طلبه لاستكمال علاجه في إنجلترا أثناء التوقف الدولي، وأنه من المتوقع حضوره في المعسكر القادم لتصفيات كأس العالم، مشدداً على أهمية حضوره في ذلك الوقت.

وفيما يتعلق بفيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، أشار علام إلى أنه قدم مساهمة كبيرة في تطوير التحكيم المصري وسيتم تعيين حكام جدد في الدوري الممتاز قريباً، مؤكداً أنه لا مجاملات في اختيار الحكام وأنه لن يحدث ذلك في فترة رئاسته.