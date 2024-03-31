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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندوات دينية وثقافية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

صدى البلد

عقد قطاع الحماية المجتمعية، بوزارة الداخلية عدداً من الندوات الدينية والثقافية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والتى تهدف إلى تقويم سلوكياتهم وتصحيح المفاهيم والأفكار لديهم لتأهيلهم للاندماج فى المجتمع.


وفي وقت سابق، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

 

إنتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 986 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

 

يأتي بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2022 وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية. 

وتنفيذاً للقرار الصادر بشأن الإفراج بالعفوعن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر.

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