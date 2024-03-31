مصطفى محمد يقود نانت للفوز علي نيس بالدوري الفرنسي

قاد مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي، فريقه للفوز على حساب نيس الفرنسي، مستعيداً نغمة الانتصارات بعد ثلاثة هزائم متتالية.

شارك مصطفى في المباراة كأساسي ونجح في تسجيل هدف الفوز، مما أسهم في حصد فريقه لثلاث نقاط ثمينة.

افتتح ماتياس أبلين التسجيل لصالح نانت في الدقيقة 19 بعد تمريرة من اميان، لكن نيس عادل النتيجة في الدقيقة 72 عبر تسجيل موفي من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 76، سجل مصطفى محمد هدف الفوز لنانت من ضربة جزاء، مما جعل وضعية الفريق تتحسن في الدوري الفرنسي.

رفع نانت رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر، مبتعداً قليلاً عن مراكز الهبوط، في حين توقف رصيد نيس عند 43 نقطة في المركز الخامس.