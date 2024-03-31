هل توجد مستويات لدفع زكاة الفطر.. مفتي الجمهورية يُجيب| فيديو

رد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، على سؤال: هل بالإمكان عمل مستويات لزكاة الفطر بناءً على مستويات القدرة المالية؟.

وقال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "اسأل المفتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الحد الأدنى 35 جنيهًا ومن استطاع فله الاستزادة".

وناشد المفتي جموع الصائمين بالإكثَار من الاستغفارِ والذِّكرِ وقراءةِ القرآن، وغيرها من الطَّاعات والتَّنافُسِ والتَّعاون فيها، خاصَّةً الطَّاعات التي فيها نفع للنَّاس؛ كإفطار الصَّائمين، والصَّدقات.

كما ناشد المفتي بجبر الخواطر بقيام المسيء بالاعتذار لصاحب الحق، بل جبر الخواطر كذلك يكون بالبحث عن المحتاجين المتعففين وإكرامهم.