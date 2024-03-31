الحشاشين الحلقة 21.. حسن الصباح يقتل سليمان وتيفور ويلقي جثتيهما فوق القلعة

شهدت الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين، قتل رجال حسن الصباح لصديقي يحيى “سليمان وتيفور” بعد اكتشاف خيانتهما في الحلقة الماضية.

وطلب حسن الصباح من يحيى إلقاء جثتيهما من فوق قلعة آلموت وكسر شوكته حتى أصبح تابعا له ومن أقوى رجاله.

وأمر حسن الصباح يحيى وزيد بن سيحون بالخروج في مهمة لإنقاذ قلعة بن الحارث من حصار السلجوقيين.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.