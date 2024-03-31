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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإنتخابات التركية .. المعارضة تتقدم في التصويت وسطوة أردوغان تنحصر

اردوغان
اردوغان

احتل حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الصدارة في بعض أكبر مدن البلاد، بما في ذلك إسطنبول، في الانتخابات المحلية عالية المخاطر.

وقال عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي فاز بالمدينة في عام 2019، إنه 'سعيد للغاية' حتى الآن.

بعد مرور عام على فوز رجب طيب أردوغان بولاية ثالثة كرئيس، جعل هدفه استعادة المدينة التي نشأ فيها وأصبح عمدة لها.

كما تتقدم المعارضة القومية العلمانية بفارق كبير في العاصمة أنقرة.

كما فاز منصور يافاش بالمدينة من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان قبل خمس سنوات.

ويُنظر إلى كل من يافاش وزميله في حزب إسطنبول السيد إمام أوغلو على أنهما مرشحان محتملان للترشح للرئاسة في عام 2028.

وقبل انتخابات يوم الأحد في إسطنبول، كان يُنظر إلى التصويت على أنه متقارب للغاية، حيث يواجه رئيس البلدية الحالي تحديًا قويًا من مرشح حزب العدالة والتنمية مراد كوروم.

وقاد الرئيس أردوغان (70 عاما) الحملة الانتخابية لحزبه، متعهدا ببدء حقبة جديدة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة.

لكن حكومته لم تتمكن من التخلص من الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 67% وأسعار الفائدة إلى 50%.

ومع فرز أكثر من نصف الأصوات في اسطنبول، تقدم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري بتسع نقاط على منافسه من حزب العدالة والتنمية.

وقال: 'بناء على البيانات المتوفرة لدينا الآن، أستطيع أن أقول إن ثقة مواطنينا وإيمانهم بنا قد تمت مكافأتها'.

وفي أنقرة، كان عمدة حزب الشعب الجمهوري منصور يافاش يتقدم بهامش أكبر بكثير ولكن مع فرز عدد أقل من الأصوات.

ومن الجدير بالذكر أن حزبهم كان متقدمًا أيضًا في العديد من المدن الكبرى الأخرى في تركيا، بما في ذلك إزمير وبورصة ومنتجع أنطاليا.

وحقق حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان المزيد من النجاح في مناطق الجنوب الشرقي التي دمرها الزلزال المزدوج الذي وقع في فبراير 2023. وكانت متقدمة في مدينتي كهرمانماراس وغازي عنتاب.

وكان نحو 61 مليون ناخب تركي مؤهلين للمشاركة في انتخابات يوم الأحد، وقدرت نسبة المشاركة بأكثر من 76% في جميع أنحاء مقاطعات البلاد البالغ عددها 81 مقاطعة.

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