انتصار ساحق.. المعارضة التركية تعلن فوز منصور يافاس برئاسة بلدية العاصمة أنقرة

أعلن حزب المعارضة التركي الرئيسي، اليوم الأحد، النصر في سباق البلدية في العاصمة أنقرة حيث حقق الحزب تقدما قويا مكنه من السيطرة على اسطنبول، وفقا لنتائج جزئية من الانتخابات المحلية.

وفي أنقرة، قال المعارض التركي منصور يافاس من حزب الشعب الجمهوري "انتهت الانتخابات وسنواصل خدمة أنقرة"؛ في إشارة إلى فوزه برئاسة بلدية العاصمة التركية؛ بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وحصل يافاس على نسبة 58.6 في المائة من الأصوات مقارنة ب 33.5 في المائة لخصمه من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، بعد فرد 46.4 في المائة من صناديق الاقتراع المفتوحة.

وفي اسطنبول، بعد فتح أكثر من 71 في المائة من صناديق الاقتراع، حصل العمدة الحالي أكرم إمام أوغلو، وهو أيضا من حزب الشعب الجمهوري، على 50.4 في المائة من الأصوات مقارنة بنسبة 40.9 في المائة لمنافسه في حزب العدالة والتنمية.

اسطنبول وأنقرة وازمير.. فوز كاسح للمعارضة التركية في المدن الكبرى في انتخابات رئاسة البلديات

وقد أفادت وسائل الاعلام التركية بأن الحزب الحاكم في تركيا يتجه إلى خسارة جميع المدن الخمس الكبرى في البلاد لصالح المعارضة التركية في انتخابات رئاسة البلديات وفقًا للنتائج الأولية:

- اسطنبول

- أنقرة

- ازمير

- بورصة

- أضنة

وكشفت النتائج الأولية أن حزب الشعب الجمهوري حقق فوزا كاسحا في المدن الكبرى اسطنبول و انقرة و ازمير.

وذكرت قناة (إن.تي.في) ومحطات إذاعية يوم الأحد أن فرز الأصوات الرسمي الجزئي أظهر تقدم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الحالي ومرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، في انتخابات رئاسة بلدية المدينة.

وحصل مراد قوروم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 42.83 بالمئة.

وبدأ الناخبون الأتراك، الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع، من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارة المحلية، لولاية تستمر 5 سنوات.