شعر ناعم ومكياج هادي.. ياسمين صبري تعكس أناقتها داخل طائرة خاصة

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها، بعض الصور الجديدة لها، وذلك من داخل إحدى الطائرات الخاصة، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ظهرت ياسمين الصور عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جذابة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي يتماشى مع إطلالتها ويزيد من جمالها وتألقها.

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ويُعرض حاليا للنجمة ياسمين صبري مسلسل رحيل، بشكل حصري علي قناة أبو ظبي الفضائية بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أحداث مسلسل رحيل

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب ".