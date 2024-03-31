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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يضع قدما في نصف نهائي الكونفدرالية بالفوز على فيوتشر

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فوزًا مهما على حساب فريق فيوتشر، بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

سجل علي ياسر، هدف فيوتشر عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة سحرية من محمد فاروق، أخطأ في التعامل معها محمد عواد.

أما هدف التعادل للزمالك، سجله حمزة المثلوثي من رأسية قوية، بعد ركنية مميزة نفذها أحمد سيد زيزو الذي حل بديًلا ليوسف أوباما، وذلك عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

أما هدف فوز الزمالك، سجله أحمد سيد زيزو، من ركلة جزاء، عند الدقيقة 88 من نهاية المباراة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر مساء اليوم الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضم تشكيل  الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام الزمالك بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق

هجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: احمد يحيى  ، محمود رزق ، محمد نصير ، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كجالي درامي ، محمد زعلوك.

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