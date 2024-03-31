بالأسود والكعب العالي.. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار

شاركت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، لاعب الأهلي، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، بأحدث إطلالاتها المفعمة بالأنوثة والجاذبية.

وخطفت هدير مندور الأضواء بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا باللون "الأسود"، مصمم من قماش ناعم، وأكملت اللوك بحذاء كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

واعتمدت "هدير" تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

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ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها بإستاد القاهرة في العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبل.