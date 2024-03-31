بمكياج صاخب.. زوجة لاعب الزمالك السابق تبرز جمال ملامحها

حرصت ميرفا النقاز، زوجة حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق على مشاركة متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وتألقت "ميرفا"، في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت توب أنيق منقوش، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على ظهرها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالي من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.