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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمكياج صاخب.. زوجة لاعب الزمالك السابق تبرز جمال ملامحها

زوجة النقاز
زوجة النقاز

حرصت ميرفا النقاز، زوجة حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق على مشاركة متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وتألقت "ميرفا"، في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت توب أنيق منقوش، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على ظهرها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
 

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالي من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

IMG_٢٠٢٤٠٣٣١_٠١٣٢٢٥
IMG_٢٠٢٤٠٣٣١_٠١٣٢٢٥

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