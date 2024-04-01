عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: نسعى لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضية بين الشباب

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعكف على العمل من أجل توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين الشباب .

جاء ذلك خلال تفقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لمنشآت نادي النادي فرع شيراتون، للاطمئنان على مجريات سير العمل، والأنشطة والبرامج والفعاليات الشبابية المُقدمة للرواد، بحضور النائب محمد مصطفي السلاب رئيس مجلس أمناء نادي النادي شيراتون.

وتفقد وزير الرياضة في بداية جولته جميع المنشآت الرياضية داخل فرع نادى النادى بشيراتون، واستمع لشرح كامل عن الأنشطة والمستجدات بالنادى وعن أنشطة الأكاديميات والتى تلقي رواج وقبول كبير من جانب أعضاء النادى للاشتراك بها.

وحرص وزير الشباب والرياضة على متابعة تدريبات أكاديميات بعض اللعبات في نادي النادي، والتقى عدد من الأعضاء ورواد النادي، مؤكدًا أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر، وأن تكون ملتقى رياضيا واجتماعيا متميزا للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع.

وأكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام الواضح بالشباب، حيث عملت الدولة على التأكيد على دورهم الريادى والرفعة من شأنهم والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صنع الحدث بشكل جاد وصادق.

كما شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ختام دورة السلاب الرمضانية لأهالي مدينة نصر ومصر الجديدة، بنادي النادي شيراتون بمشاركة متنوعة لكل الألعاب الرياضية.

ورحب النائب محمد مصطفي السلاب رئيس مجلس أمناء نادي النادي شيراتون ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالوزير، متوجهًا له بالشكر والتقدير علي دعمه الدائم للرياضة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسير منظومة الشباب والرياضة على الطريق الصحيح وبشكل متميز.

يذكر أن نادي النادي بشيراتون، يضم ملاعب كرة القدم، والملاعب المتعددة الأغراض، وملاعب التنس الأرضي، وملاعب الإسكواش، وصالة البولينج، وصالات الأنشطة الرياضية، والصالة المغطاة، وتراك مشي، وتراك دراجات، وملاعب بادل تنس، والمبنى الاجتماعي والأماكن المخصصة للأسر والعائلات، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، كما تم تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

احسب مرتبك بالزيادة| بدء صرف معاشات أبريل غدا.. و 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

سيناتور أمريكي: على واشنطن وقف إرسال القنابل لإسرائيل والسماح بمزيد من المساعدات الإنسانية

مختار نوح: التنظيمات الخاصة السرية مغيبة تمامًا وبداخلهم التكفير بالمعصية

إدارة موارد المياه.. مشروعات عملاقة تتحدى التغيرات المناخية

هل الجماع في ليالي العشر الأواخر من رمضان حرام؟.. احذره بهذه الحالة

سنراجع أنفسنا.. أول تعليق من أردوغان على النتائج الأولية للانتخابات المحلية التركية

مختار نوح: الإخوان حاولوا اغتيال أم كلثوم وعبد الوهاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس واسعة.. جنا عمرو دياب تظهر بإطلالة مختلفة| شاهد

ملابس غير تقليدية.. ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها

صور غريبة.. حلا شيحة تصدم متابعيها | شاهد

احسب مرتبك بالزيادة| بدء صرف معاشات أبريل غدا.. و 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ