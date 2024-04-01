أشرف صبحي: نسعى لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضية بين الشباب

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعكف على العمل من أجل توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين الشباب .

جاء ذلك خلال تفقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لمنشآت نادي النادي فرع شيراتون، للاطمئنان على مجريات سير العمل، والأنشطة والبرامج والفعاليات الشبابية المُقدمة للرواد، بحضور النائب محمد مصطفي السلاب رئيس مجلس أمناء نادي النادي شيراتون.

وتفقد وزير الرياضة في بداية جولته جميع المنشآت الرياضية داخل فرع نادى النادى بشيراتون، واستمع لشرح كامل عن الأنشطة والمستجدات بالنادى وعن أنشطة الأكاديميات والتى تلقي رواج وقبول كبير من جانب أعضاء النادى للاشتراك بها.

وحرص وزير الشباب والرياضة على متابعة تدريبات أكاديميات بعض اللعبات في نادي النادي، والتقى عدد من الأعضاء ورواد النادي، مؤكدًا أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر، وأن تكون ملتقى رياضيا واجتماعيا متميزا للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع.

وأكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام الواضح بالشباب، حيث عملت الدولة على التأكيد على دورهم الريادى والرفعة من شأنهم والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صنع الحدث بشكل جاد وصادق.

كما شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ختام دورة السلاب الرمضانية لأهالي مدينة نصر ومصر الجديدة، بنادي النادي شيراتون بمشاركة متنوعة لكل الألعاب الرياضية.

ورحب النائب محمد مصطفي السلاب رئيس مجلس أمناء نادي النادي شيراتون ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالوزير، متوجهًا له بالشكر والتقدير علي دعمه الدائم للرياضة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسير منظومة الشباب والرياضة على الطريق الصحيح وبشكل متميز.

يذكر أن نادي النادي بشيراتون، يضم ملاعب كرة القدم، والملاعب المتعددة الأغراض، وملاعب التنس الأرضي، وملاعب الإسكواش، وصالة البولينج، وصالات الأنشطة الرياضية، والصالة المغطاة، وتراك مشي، وتراك دراجات، وملاعب بادل تنس، والمبنى الاجتماعي والأماكن المخصصة للأسر والعائلات، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، كما تم تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه.