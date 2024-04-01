أخبار التكنولوجيا|إسرائيل طورت برنامجًا للتعرف على الوجوه في قطاع غزة.. وعالم فلك شهير يصف خطط إيلون ماسك على المريخ بالوهم الخطير

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





طورت إسرائيل برنامجًا واسع النطاق للتعرف على الوجوه في قطاع غزة، وأنشأت قاعدة بيانات للفلسطينيين دون علمهم أو موافقتهم حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وصف مارتن ريس، عالم الفيزياء الفلكية البريطاني، خطط الملياردير إيلون ماسك على كوكب المريخ بأنها وهم خطير.

كشفت تقارير أن الصين توصلت لتقنية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها منافسة أداة Voice Engine من شركة OpenAI الأمريكية.

خفض صندوق نمو الشركات الكبرى التابع لشركة "Fidelity" فيديليتي حصة X بنسبة 5.7% لشهر فبراير، مما يمثل انخفاضًا هائلاً في قيمة الشركة.



أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية منذ أيام تحفة جديدة للفئة المتوسطة والشبابية، وهو هاتف Galaxy A35 والذي يتمتع بتصميم أنيق ومواصفات كبيرة في المعالج والبطارية والكاميرا.



تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق هاتفها المميز Realme C65 والمخصص للفئة المتوسطة، حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الفائقة إضافة إلى التصميم المميز.