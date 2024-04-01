عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|إسرائيل طورت برنامجًا للتعرف على الوجوه في قطاع غزة.. وعالم فلك شهير يصف خطط إيلون ماسك على المريخ بالوهم الخطير

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

نيويورك تايمز: إسرائيل طورت برنامجًا للتعرف على الوجوه في قطاع غزة


طورت إسرائيل برنامجًا واسع النطاق للتعرف على الوجوه في قطاع غزة، وأنشأت قاعدة بيانات للفلسطينيين دون علمهم أو موافقتهم حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.


عالم فلك شهير يصف خطط إيلون ماسك على المريخ بأنها وهم خطير

 

وصف مارتن ريس، عالم الفيزياء الفلكية البريطاني، خطط الملياردير إيلون ماسك على كوكب المريخ بأنها وهم خطير.

 

الصين تعلن تقنية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي.. تفاصيل 

 

كشفت تقارير أن الصين توصلت لتقنية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها منافسة أداة Voice Engine من شركة OpenAI الأمريكية.


منذ استحواذ إيلون ماسك .. فيديليتي تخفض حصة X بنسبة 73%

 

خفض صندوق نمو الشركات الكبرى التابع لشركة "Fidelity" فيديليتي حصة X بنسبة 5.7% لشهر فبراير، مما يمثل انخفاضًا هائلاً في قيمة الشركة.

 

بمواصفات فائقة.. تعرف على أحدث موبايل من سامسونج للشباب


أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية منذ أيام تحفة جديدة للفئة المتوسطة والشبابية، وهو هاتف Galaxy A35 والذي يتمتع بتصميم أنيق ومواصفات كبيرة في المعالج والبطارية والكاميرا.

 

يشبه تصميم Galaxy S22.. ريلمي تفاجئ جمهورها بتحفة جديدة


تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق هاتفها المميز Realme C65 والمخصص للفئة المتوسطة، حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الفائقة إضافة إلى التصميم المميز.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

سورة تفتح خلايا مخك.. داوم عليها فى رمضان وسترى العجب

ترشيحاتنا

تهديد لروسيا.. الكونجرس الأمريكي يكشف نية واشنطن إرسال صواريخ باليستية إلى أوكرانيا

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

أسباب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم .. كيف يكون دعاؤها

صرف معاشات أبريل 2024 خلال ساعات | مفاجأة قبل إجازة عيد الفطر

دعاء ليلة القدر مطلوب.. 8 كلمات أوصى بها الرسول

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة ومكياج لافت.. منة عرفة تثير الجدل بظهورها| شاهد

عباءة أنيقة.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ