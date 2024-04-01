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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنجازات الرئيس.. 63 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الـ10 سنوات الماضية

صدى البلد

بين الأمل والتفاءل.. يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة وطن في فترة رئاسية ثالثة يكرس فيها جهوده لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.

 

ومنذ اليوم الأول من حكمه، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الدميقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

 

وقد تحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر.


و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير تطورات حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الـ 10 سنوات الماضية، بحسب بيانات صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

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برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي.. و9 سنوات إنجازات كشفتها الأرقام بالضبط المالي

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مسيرة رئيس وإنجازات وطن.. جهود تعزيز مكانة مصر الاقتصادية خلال 10 سنوات

ووفقا للبيانات الإحصائية، سجلت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 63 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 4.2 مليار دولار عام 2013 / 2014.
• 6.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 52.7%.
• 6.9 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.
• 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.
• 7.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.
• 8.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.
• 7.5 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.
• 5.2 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 30%.
• 8.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة الاقتصاد الاستثمارات الاجنبية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

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إنجازات الرئيس.. 63 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الـ10 سنوات الماضية

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