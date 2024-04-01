عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان.. 10 كلمات تسخر لك الأرزاق

دعاء الليلة الثانية
دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر

لا شك أنه حان وقت ترديد دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان 2024 ، حيث نشهد الآن الليلة الثانية والعشرين من شهر رمضان 2024، وهي ثاني ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان ،  والمعروف بثلث العتق من النار ، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، كما تعني أنه لم يتبق من الشهر الكريم سوى أقل القليل ، لذا علينا الانتباه من غفلتنا لاغتنام ما تبقى منه  دون استهانة، ولعل دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان هو أفضل العبادات التي بها نفوز بالخيرات وينفرج الكرب ، حيث إنه في في هذه الساعة  من الليل وهذا الثلث من الشهر الفضيل وهو من الأزمنة المباركة، ومن ثم فإن دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان 2024
 يعد من أهم الأدعية المستجابة ، كما أنه فرصة لا ينبغي التفريط فيها تحت أي ظرف ولأي سبب .

ما هو دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 21 رمضان؟.. الإفتاء: اغتنموها بـ8 كلمات

هل الجماع في ليالي العشر الأواخر من رمضان حرام؟.. احذره بهذه الحالة

دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان 

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان 2024
 ، حيث التجلي الإلهي، يعد من أفضل أدعية وقت السحر المستجابة في الشهر الكريم ، خاصة في الساعة الأخيرة قبل الفجر.

وأوضحت “ الإفتاء” أنه ينبغي اغتنام نفحات وبركات الليلة الثانية في العشر الأواخر من رمضان، لأنها من الأزمنة المباركة التي حث النبي -صلى الله عليه وسلم-  على تحريها ، لذا ينبغي الحرص على دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان 2024  ، حيث إنه من أحب العبادات إلى الله- سبحانه وتعالى-.

وأضافت: لذا ينبغي اتباع هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ليالي شهر رمضان الفضيل، واغتنام هذا الوقت المبارك ، ومن ثم فإن دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان 2024  ومنه: «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق» .

دعاء ليلة 22 من رمضان  

  • اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.
  • لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم.
  • اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".
  • سيِّدُ الاستغفارِ: « اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ».
  • اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتى، ثم اذكر حاجتك.
  • «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».
  • «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي.
  • «اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».
  • اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.
  • «يا مقيل العثرات، ياقاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب» .
  • «اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .
  • «اللهم ياباسط اليدين بلعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير» .
  • اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.
  • «اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورًا».
  • اللهم إني اسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي.
  • اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، و نور صدري، و جلاء حزني، و ذهاب همي.
  • اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
  • اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ مِنْ خَيْرٍ ما سألَكَ منْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما اسْتَعاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وأنْتَ المُسْتَعانُ وَعَلَيْكَ البَلاغُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ.
  • اللهم يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، ربي لا تكلني إلى أحد ، ولا تحوجني إلا أحد، وأغنني عن كل أحد ، يا من إليه المستند ، وعليه المعتمد ، وهو الواحد الفرد الصمد ، لا شريك له ولا ولد ، خذ بيدي من الضلال إلا الرشد ، ونجني من كل ضيق ونكد.
دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان 2024 الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان 2024 دعاء ليلة 22 من رمضان دعاء ليلة 22 من رمضان 2024 أدعية ليلة 22 من رمضان أدعية الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان ليلة 22 من رمضان ليلة 22 من رمضان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

مرور القاهرة: رفع آثار حادث التصادم أمام الأهلي ونقل 12 مصاباً للمستشفيات

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

الحرارة تصل إلى 36 درجة.. مركز المناخ يحذر من طقس هذا الأسبوع

هل الجماع في ليالي العشر الأواخر من رمضان حرام؟.. احذره بهذه الحالة

هل يتم إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟|لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

ترشيحاتنا

الحكم على المتهمين الأربعة في قضية قـ.تل اللواء اليمني حسن العبيدى.. اليوم

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2024.. 8 كلمات تفرج عنك همك

الأونروا: إسرائيل يمكنها إدخال مئات الأطنان من المساعدات في دقائق

تخصصات تواكب سوق العمل.. توسعات جديدة في تطوير التعليم العالي المصري

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

توريد خدود بـ 43.350 جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

تيشرتات بصور والدهما.. إيمي ودنيا سمير غانم تخطفان الأنظار

أرقام قياسية بالجملة لـ الفرعون المصري فى مواجهة ليفربول ضد برايتون

كريم عبد العزيز مفاجأة فيلم ولاد رزق 3| صور

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ