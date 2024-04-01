دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان.. 10 كلمات تسخر لك الأرزاق

لا شك أنه حان وقت ترديد دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان 2024 ، حيث نشهد الآن الليلة الثانية والعشرين من شهر رمضان 2024، وهي ثاني ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان ، والمعروف بثلث العتق من النار ، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، كما تعني أنه لم يتبق من الشهر الكريم سوى أقل القليل ، لذا علينا الانتباه من غفلتنا لاغتنام ما تبقى منه دون استهانة، ولعل دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان هو أفضل العبادات التي بها نفوز بالخيرات وينفرج الكرب ، حيث إنه في في هذه الساعة من الليل وهذا الثلث من الشهر الفضيل وهو من الأزمنة المباركة، ومن ثم فإن دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان 2024

يعد من أهم الأدعية المستجابة ، كما أنه فرصة لا ينبغي التفريط فيها تحت أي ظرف ولأي سبب .

دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان 2024

، حيث التجلي الإلهي، يعد من أفضل أدعية وقت السحر المستجابة في الشهر الكريم ، خاصة في الساعة الأخيرة قبل الفجر.

وأوضحت “ الإفتاء” أنه ينبغي اغتنام نفحات وبركات الليلة الثانية في العشر الأواخر من رمضان، لأنها من الأزمنة المباركة التي حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريها ، لذا ينبغي الحرص على دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان 2024 ، حيث إنه من أحب العبادات إلى الله- سبحانه وتعالى-.

وأضافت: لذا ينبغي اتباع هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ليالي شهر رمضان الفضيل، واغتنام هذا الوقت المبارك ، ومن ثم فإن دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من رمضان 2024 ومنه: «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق» .

دعاء ليلة 22 من رمضان