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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما هو دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 21 رمضان؟.. الإفتاء: اغتنموها بـ8 كلمات

دعاء ليلة القدر الأولي
دعاء ليلة القدر الأولي

لعل ما يطرح السؤال عن ما هو دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 21 رمضان  ؟ هو اقتراب ليلة القدر وقد صارت ليلة 21 رمضان على الأبواب ، حيث يعلن أذان مغرب اليوم السبت قدوم أول الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان 2024 ، من هنا تأتي الحاجة إلى معرفة ما هو دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 21 رمضان ؟ لاغتنام فضلها العظيم باعتباره من أهم الأدعية المستجابة التي قد تغير حياتك لأفضل ما يكون ، ولا شك أن دعاء النبي في ليلة القدر يعد أفضل صيغة يتحقق بها الفوز، فمثلما أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  بـ تحري ليلة القدر واغتنام نفحاتها وما بها من عطايا وكنوز ربانية بترديد أفضل دعاء ليلة القدر ، في ليلة هي خير من ألف شهر، كما بقوله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، فإنه أرشدنا إلى إجابة سؤال ما هو دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 21 رمضان ؟ فهي فرصة وغنيمة لا يفوتها عاقل ينبغي انتقاء أفضل صيغة من دعاء ليلة القدر الذي يمكن وصفه بدعاء المعجزات.

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ما هو دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 

حددت دار الإفتاء المصرية ، ما هو دعاء دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 21 رمضان ؟ ، قائلة : أنه ذلك الدعاء الذي أوصى به رسول الله زوجه عائشة -رضي الله تعالى عنها- في ليلة القدر، حيث إنها سألته: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي»، ويعد هذا هو دعاء النبي في ليلة القدر وفي ذات الوقت أفضل دعاء ليلة القدر لأن "العَفُوُّ" من أسماء الله  تعالى، وهو صفة من صفاته سبحانه، ففي القرآن الكريم:«وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا» الآية 99 من سورة سورة النساء.

دعاء ليلة القدر 

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن  موضوع دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي حيث ذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

وأوضح أن غاية مراد العبد أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه فإذا ما عفى أصلح لك الأحوال، وإذا ما عفى أزال ذنبك وستر عيبك وأسكنك جنته، إذا ما عفى فتح لك أبواب الخير وأغلق عنك أبواب الشر، ودعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كان أحد الصالحين يدعو ويقول اللهم ارضى عنا فإن لم ترضى عنا فاعف عنا فإن السيد قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه دعاء فيه خير وبركه ودعاء الصالجين لأنهم كانوا يعرفون كيف يتاجرون مع الله بالكلمة، يتاجرون مع الله بالأفعال الطيبة، يتجارون مع الله بالدعاء» بحسب تعبيره.

وأضاف أن أفضل دعاء ليلة القدر هو «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» ، لأنه أيضًا العفو يأتي بمعنى المحو والإزلة، فعلى هذا المعنى يكون العفو في حقِّ الله تعالى عبارة عن إزالة آثار الذنوب بالكلية، كما يأتي العفو بمعنى الفضل كذلك، وعليه يكون العفو في حق الله تعالى بمعنى أنه يعطي الكثير، ويهب الفضل (لوامع البينات للرازي: صـ 325).

وتابع:  فحريٌّ بالعبد المسلم أن يتأسى بأم المؤمنين في حرصها على ما ينفعها وأن يسأل الله العفو، ويدعوه بهذا الدعاء، وحريٌّ به أيضًا يكون له حظٌّ من التخلق بالعفو؛ إذ العفو من الأمور التي يحبها الله كما أخبر الحديث، فإذا عفا العبد عمن ظلمه، وسامح من أساء إليه، إن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، يفعل ذلك معه أيضا منَّةً وفضلا منهُ سبحانه، فيعفو عنه، ويتجاوز عن سيئاته.

أفضل أدعية ليلة القدر 2024 

·اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر ، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

· اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

· اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

· إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

· اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

·إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

· اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

· إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المُقصّر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

· اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.

·اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

· اللّهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك.

·اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

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