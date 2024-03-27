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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى تبدأ ليلة القدر 2024؟.. أولها مغرب السبت وآخرها تنتهي فجر الإثنين

متى ليلة القدر 2024
متى ليلة القدر 2024

لاشك أن الكثيرين يبحثون عن متى تبدأ ليلة القدر 2024 ؟، وتصدر السؤال محركات جوجل سببه ذلك الفضل العظيم لهذه الليلة والذي يفوق ثلاثين ألف يوم  وليلة، فكل مسلم يعلق أحلامه بل وحياته كلها على تلك الليلة، وهذا ما يطرح استفام متى تبدأ ليلة القدر 2024 بقوة ؟، وكيف لا يترقبوها  وفيها تكتب الأقدار والأرزاق فإذا أصابتك إحدى نفحات هذه الليلة المباركة تتغير حياتك إلى أفضل مما تتمني وتتحقق أحلامك المستحيلة وأكثر، ولعل هذا ما يفسر زيادة البحث عن متى تبدأ ليلة القدر 2024 ؟، باعتبارها موعد بداية الفرج والسعادة فهي فرصة النجاة والنعيم في الدنيا والآخرة .

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متى العشر الأواخر من رمضان 2024؟.. الإفتاء: تبدأ السبت والأحد فاستعدوا

متى ليلة القدر 2024

حددت دار الإفتاء المصرية ، متى العشر الأواخر من رمضان 2024 م، حيث بدأ رمضان 2024 يوم الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 م،  وعليه فإن العشر الأواخر من رمضان 2024 تبدأ أول لياليها من مغرب يوم السبت القادم الموافق 20 من رمضان 1445 هـ، و30  من مارس 2024 م ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية ووفقاً لما أعلنه الحساب الفلكي.

وبالتالي فإنه بالنسبة  متى العشر الأواخر من رمضان 2024، بالتحديد فإن أولى لياليها تبدأ من مغرب يوم السبت القادم الموافق عشرين من رمضان 1445 و30 من مارس 2024 وهو ليلة القدر 21 رمضان  ، وبناءً عليه فإنه من المقرر أن تبدأ أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان 2024 من مغرب السبت وتمتد حتى أذان فجر الأحد، فيما تبدأ أول أيام العشر الأواخر من رمضان 2024 يوم الأحد الموافق 21 من رمضان الهجري و31 من شهر مارس الميلادي  .

متى تبدأ ليلة القدر 2024

قالت “الإفتاء” إنه  قد اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، إلا أنه بحسب الصحيح المشهور أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان  يمكن حصرها في خمس ليالي وترية تبدأ من مغرب هذه الأيام الخمسة ، فيمكن تحديد متى تبدأ ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 2024 وترقبها في هذه الأيام: 

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 30 مارس  الميلادي و20 رمضان  وتنتهي في فجر الأحد 31 مارس الجاري ميلاديا و21 من رمضان الهجري.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 1 إبريل الميلادي و22 من رمضان ،  وتنتهي في فجر الثلاثاء الموافق 2 إبريل ميلاديًا  و23 رمضان الهجري.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 3  إبريل الميلادي و24 رمضان، وتنتهي في فجر الخميس الموافق 4 إبريل ميلاديًا و25 رمضان.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الجمعة الموافق  5 إبريل ميلاديًا و26 من رمضان ، وتنتهي فجر السبت 6 إبريل الميلادي ويوم 27 رمضان بالهجري.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 7 إبريل الميلادي و28 رمضان ، وتنتهي في فجر الإثنين الموافق 8 إبريل لعام 2024 م، و29 رمضان لعام 1445هـ.

فضل ليلة القدر

ورد أن في فضل ليلة القدر التي أخفاها الله تعالى في العشر الأواخر من رمضان أنها خيرٌ من ألفِ شهر، فقال الله سبحانه و تعالى في كتابه العزيز:  (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) سورة القدر .

 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : (إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. ولا يحرم خيرها إلا محروم ).

دعاء ليلة القدر

1. «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» .

2. اللهم اقسم لنا في ليلة القدر خير ما قسمت واختم لنا في قضائك خير ما ختمت واختم لنا بالسعادة فيمن ختمت .

3. اللهم إنا نسألك ببركة ليلة القدر العظيمة أن تحفظنا وأحبائنا من شرور الإنس والجن .

4. يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .

5. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

6. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.

7. اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

8. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

9. مضى الشّهر سريعًا ربي اغفر لنا تقصِيرنا على ما مضَى من رمضَان ، وأعنّا على ما تبقّى منه ، وبلغّنا ليلة القدر.

10.  اللهم لا تحرمنا من فضل  ليلة القدر، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، واعفو عنا.

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