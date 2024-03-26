هل عيد الفطر 2024 الثلاثاء أم الأربعاء؟.. اعرف موعده وعدد أيام الأجازة

تعددت الأسباب والبحث عن موعد العيد وما إذا كان هل عيد الفطر 2024 الثلاثاء أم الأربعاء ؟ يتصدر المؤشرات فقد صار سؤال الساعة سواء من أرهقه الصوم أو من يترقب فرحة العيد أو حتى من يتشوف إلى إجازة العيد، ولعل ما يزيد أهمية معرفة هل عيد الفطر 2024 الثلاثاء أم الأربعاء ؟، أن انتظار العيد هو اهتمام مشترك بين الصغير والكبير، وهذا ما يزيد أهمية تحري هل عيد الفطر 2024 الثلاثاء أم الأربعاء الذي صار قريبًا جدًا وقد انقضى أكثر من نصف شهر رمضان الفضيل، والذي من المقرر أن تحدده دار الإفتاء المصرية ، يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان ، ومع غروب شمسه تستطلع هلال شوال للعام الهجري 1445، و هل عيد الفطر 2024 الثلاثاء أم الأربعاء ؟ .

هل عيد الفطر 2024 الثلاثاء أم الأربعاء

تحسم دار الإفتاء المصرية، هل عيد الفطر 2024 الثلاثاء أم الأربعاء في مصر بناء على استطلاع هلال شوال بعد غروب شمس يوم الإثنين الموافق 29 رمضان 1445هـ و8 من إبريل 2024م، ويتم تحديد عيد الفطر 2023 في مصر وفق رؤية الهلال ، حيث يحل موعد عيد الفطر في اليوم الأول من شوال في التقويم الهجري من كل عام، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان الهجري، والذي يوافق يوم 8 إبريل لعام 2024 م.

و تؤكد “ الإفتاء ” أن تحديد هل عيد الفطر 2024 الثلاثاء أم الأربعاء في مصر ، يكون من خلال رؤية الهلال فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الفطر 2024 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

متى عيد الفطر 2024

تشير الحسابات الفلكية عن موعد عيد الفطر المبارك 2024 فلكيًا في التقويم الميلادي، إلى أنه من المتوقع أن عدة شهر رمضان ستكون 30 يومًا ، وتتوافق نهاية شهر رمضان في التقويم الهجري مع تاريخ 9 إبريل لعام 2024 م في التقويم الميلادي، وبناء على هذه الحسابات فإنه يكون بداية شهر شوال يوم الأربعاء 10 إبريل لعام 2024 م، أي موعد عيد الفطر المبارك 2024 في مصر يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل لعام 2024 م، وذلك بحسب الحسابات الفلكية.

هلال عيد الفطر

يكون عيد الفطر بعد رمضان، في اليوم الأوّل من شهر شوّال، وقد أجمع الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أنّ ثُبوت شهر شوّال، وبدء عيد الفِطر يكون برؤية شاهدَين عَدلَين؛ واستدلّوا بما رُوي عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ قال: (صوموا لرؤيتِه وأفطروا لرؤيتِه وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شهد شاهدانِ مسلمانِ فصوموا وأفطروا).

وبيّن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّ انتهاء رمضان، وبدء يوم الفِطر يكون بشهادة شاهدَين عَدلَين، ورُوي عنه أنّ أعرابيَّين قدما إليه، فشهدا أنّهما شاهدا هِلال شوّال، فأمر النبيّ الناس بالفِطر، أمّا إن رأى الهلال شاهدٌ واحد، فإنّه لا يُفطر وحده، بل عليه أن يُفطر مع الناس، وهو قول الجُمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة؛ واستدلّوا بِحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ قال: (والفطرُ يوم تُفطرون والأضحى يومَ تُضحُّونَ)؛ إذ يجب على الشخص الواحد موافقة الجماعة من الناس في الفطر، وعَدمه؛ لأنّ اتِّفاقهم على الصوم وعدم مشاهدتهم الهلال يدلّ على خطئه في الرؤية.

تجدر الإشارة إلى أنّه في حال لم يرَ أحد الهلال في اليوم التاسع والعشرين من رمضان، فإنّه يجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً؛ للحديث الذي رُوي عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقالَ: لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له)؛ والمقصود بقول النبيّ: "اقدروا له"؛ أي أتمّوا الشهر ثلاثين يوماً، وفسّر ذلك حديث آخر للنبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ قال: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُبِّيَ علَيْكُم فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)،والحديث عام، وهو بذلك يشمل شعبان، ورمضان.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024

يبلغ عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر ثلاثة أيام بحسب القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بأن تكون إجازة عيد الفطر 2024 في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أبريل وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك مناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.