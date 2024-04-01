تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان لليوم الثالث والعشرين من رمضان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الثلاثاء، فى اليوم الثالث والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 2/4/2024 ، فى تمام الساعة الرابعة و 17 دقيقة ( 04:17 ص ).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، ليوم الثلاثاء الموافق 2/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

أذان الفجر

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:17 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:40 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:52 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:20 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:18 مساءً.