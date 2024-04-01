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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشير التابعي: الزمالك يريد التتويج بالبطولات لكن الأداء لم يصل للمأمول

الزمالك أمام مودرن
الزمالك أمام مودرن فيوتشر

أكد بشير التابعي نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك حقق فوزًا على فيوتشر بنتيجة (غير مطمئنة) خصوصًا أن المباراتين في القاهرة، مشيرًا إلى أنه كان لابد أن يحقق الفريق الأبيض فوزًا كبيرًا لحسم بطاقة الصعود، لكن مواجهة الإياب ستكون صعبة أيضًا. موضحًا أن هدف التعادل مع نهاية الشوط الأول كان مثاليًا للأبيض في هذه المواجهة.

 

وقال التابعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك يريد التتويج بالبطولات، ونهوض الفريق يأتي بالتتويج ببطولة، والفريق قطع (نصف المشوار) للصعود للدور القادم، ولكن الأداء لم يصل للمأمول، وطموح الجماهير وصل لدرجة عالية بعد الصفقات الشتوية".

 

وأضاف: "المثلوثي تألق في لقاء فيوتشر رغم أنه يلعب في مركز غير مركزه الأصلي خصوصا مع ابتعاد باقي زملائه عن مستواهم، بالإضافة إلى أنه حسام عبدالمجيد المفترض أن يتحسن أدائه خاصة أنه يلعب مع الفريق منذ ثلاث سنوات.. كيف أقوم بتقييم محمد شحاتة على أي أساس، لم أشعر به حتى الآن، لكن سنقول أنه (مقبول) حتى الآن، ولكن ليس مؤثر بدرجة كبيرة".".

 

وواصل: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لم يطلق مبررات قبل لقاء سيمبا، وكان يركز فقط على تحقيق نتيجة جيدة، وهو ما تحقق في النهاية، وهو أمر يحسب للمدرب بكل تأكيد، ومصطفى شوبير حارس لديه ثقة كبيرة، ويمتلك مزايا كثيرة، ويجب الاشادة بما يقدمه الحارس مؤخرا".

 

وزاد: "لاعبي الزمالك لابد أن يستغلوا المرحلة المقبلة للظهور بشكل أفضل، وحتى الآن عبدالله السعيد لم يفرق مع الفريق، وشيكابالا لديه وعد بأنه سينضم لمنتخب مصر، وكان غاضب بسبب الخروج من لقاء فيوتشر.

بشير التابعي الزمالك فيوتشر مارسيل كولر سيمبا الأهلى

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