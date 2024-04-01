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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يعلق على مواجهتي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال والكونفدرالية

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك نجح في استعادة الثقة أمام فيوتشر، وواصل مسيرته بشكل جيد لتحقيق البطولة الاقرب له هذا الموسم وهي التتويج بالكونفدرالية، مشيرًا إلى أن جوزيه جوميز لم يلعب بالتشكيل المثالي في الشوط الأول، وقام بتعديل الأمور في الشوط الثاني.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الزمالك محظوظ بتسجيل هدف التعادل عن طريق المثلوثي قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تقدم علي ياسر من خطأ دفاعي لصالح فريق فيوتشر، والشوط الثاني كان الزمالك هو الأفضل واستطاع حسم اللقاء لصالحه بركلة جزاء سجلها زيزو.. الزمالك أقرب للتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية".

وواصل: "الزمالك وفوزه على فيوتشر ستكون انطلاقة جديدة، رغم أن جوميز لم يضع يديه على التشكيل المثالي حتى الآن، وزيزو دائمًا يصنع الفارق ويمتلك سرعات عالية ويمثل خطورة على أي منافس، رغم أنه عائد من الإصابة لكنه قدم مستوى عالٍ وصنع هدف وسجل آخر، ليساهم في انتصار الأبيض".

وأكمل: "الأهلي تحدى جميع الظروف الصعبة وهزم سيمبا التنزاني على ملعبه ووسط جماهيره، وبات أقرب للصعود أيضا لنصف النهائي، والفريق تحدى الغيابات بسبب الإصابات الكثيرة، وحالة الإجهاد، وحسم الفريق اللقاء الأول لصالحه بقدم كوكا، وحقق انتصار هام".

وزاد: "الحكم الجنوب افريقي توم أبونجيل ظلم الأهلي في عدم احتساب ركلة جزاء، وهناك تحرك ضده، ويوجد حالة غضب كبير داخل الكاف منه، لكن الأهلي لعب وفقا لظروف اللقاء وقدم مستوى جيد وحقق المكسب".

وأتم: "مصطفى شوبير يستحق الاشادة على مستواه مع الأهلي، وخاض 4 مباريات في دوري الأبطال ولم يستقبل أي أهداف وهذا أمر جيد، وهو حارس يمتلك ثبات انفعالي وثقة كبيرة، ويمنح زملائه في خط الدفاع ثقة كبيرة أيضا".

محمد شبانة فيوتشر الزمالك المثلوثي سيمبا الأهلى

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