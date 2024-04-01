انطلاق الدورة الرمضانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالغردقة

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات الدورة الرمضانية الأولى التي ينظمها التحالف بالمحافظة، وذلك بمشاركة فرق من مختلف الفئات والأعمار، بأحد الملاعب الرياضية بمدينة الغردقة.

أكد وائل جاد، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر، أن الدورة الرمضانية التي أطلقها التحالف تستهدف الشباب وقدامي اللاعبين بمدن المحافظة، مؤكدًا أن الدورة يشارك بها عدد كبير من الفرق بمدينة الغردقة، لافتًا إلى أن الدورة بدأت بحماس كبير من المشاركين وهناك جوائز قيمة سيتم تقديمها للفرق الفائزة والمشاركة بالدورة الرمضانية، مؤكدًا أنه سيتم تكريم اللاعبين المشاركين في احتفالية كبري سيتم تنظيمها في نهاية الدورة.

وأضاف جاد، أن الدورة الرمضانية التي ينظمها التحالف الوطني بمحافظة البحر الأحمر، استقبلت فرقًا مختلفة منذ الإعلان عنها وتم التجهيز لها مسبقًا وتوفير مناخ مناسب للاعبين والمشاركين، لافتًا إلى أن المشاركين أبدوا تقديرهم وإعجابهم بطريقة تنظيم الدورة والتجهيزات الخاصة بها.

وأكد منسق التحالف الوطني بالبحر الأحمر، أنه من المقرر تنظيم حفل إفطار جماعي ضخم للأسر بشاطئ العائلات التابع لمحافظة البحر الأحمر، بوسط مدينة الغردقة غدًا الاثنين بحضور مجتمعي كبير.