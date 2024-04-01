طوارئ غزة: الاحتلال منع الماء والغذاء والدواء عن المرضى والطواقم الطبية

أكد مدير الإسعاف والطوارئ بغزة، أن الاحتلال منع عن المرضى والطواقم الطبية والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي الماء والغذاء والدواء، وذلك وفقا لنبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة تخالف قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أنه وثقنا قتل 13 طفلا على الأقل وإعدامات واعتقالات تعسفية للفلسطينيين بمحيط مجمع الشفاء.





وقال محمد المغبط، خلال تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية، أن أكثر من 300 شهيد حصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلي على مجمع الشفاء، مؤكدا أنه لا مبرر للجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بمجمع الشفاء الطبي.