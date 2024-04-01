الأورومتوسطي: وثقنا مصرع 13 طفلا وإعدامات واعتقالات تعسفية بمحيط مجمع الشفاء بغزة

جرائم الاحتلال تتواصل..

أكد محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة تخالف قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أنه وثقنا قتل 13 طفلا على الأقل وإعدامات واعتقالات تعسفية للفلسطينيين بمحيط مجمع الشفاء.

وقال محمد المغبط، خلال تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية، أن أكثر من 300 شهيد حصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلي على مجمع الشفاء، مؤكدا أنه لا مبرر للجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بمجمع الشفاء الطبي.

وتابع مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أن الاحتلال لم يقدم أي دليل على استخدام الفصائل الفلسطينية مجمع الشفاء ساحة للقتال، مؤكدا أنه يجب إيلاء اهتمام أكبر للتحقيق في الأوضاع بقطاع غزة منذ أحداث 7 أكتوبر.

وأشار محمد المغبط إلى أنه على مجلس حقوق الإنسان إصدار قرار يدين الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.