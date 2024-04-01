الدمار كبير جدا.. العثور على 300 شهيد بعد انسحاب جيش الاحتلال من مجمع الشفاء

نقلت مصادر طبية تابعة لحركة "حماس" اعلانها العثور على 300 شهيد بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مجمع الشفاء في مدينة غزة.

وقال التلفزيون الفلسطيني اليوم، إن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي غزة.

وبدوره، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، انتهاء عمليته في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، مع مغادرة جميع القوات المنطقة.

وأكد التلفزيون الفلسطيني أنه تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة، مشيرا إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة به" كبير جدا".



عرضت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، صور ومشاهد لـمجمع الشفاء في غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محيطه.

وأوضحت الصور والمساعدات التي عرضتها وسائل الإعلام الفلسطينية، مدي الدمار والخراب الذي شهده المجمع الطبي بسبب القصف الإسرائيلي الذي كان عليه.

حيث توضح الصور المعروضة بوقوع حرائق ضخمة داخل مجمع الشفاء وتهدف الوجهات الخارجية للمباني المجمع والمباني المحيطة به بشكل كامل.