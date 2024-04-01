قبل العيد.. ضبط 730 ألف قطعة ألعاب نارية في القليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية والإتجار فيها والعمل على ملاحقة وضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامى.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط (صاحب مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية) لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية بدون ترخيص متخذاً من المكتبة المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ4 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.