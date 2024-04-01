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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يناقش موقف مشروعات محافظة الغربية الجاري تنفيذها

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

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وعقد محافظ الغربية اجتماعا بحضور المهندس اشرف هواش مدير مديرية الإسكان ، والدكتورة ريهام غنيم مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية  لمناقشة مستجدات الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكد اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.

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وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

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الإدارة العامة لل الاجتماعات الدورية أعمال إحالة أوراق الدكتور طارق رحمي الدكتورة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتورة ريهام الخدمات المقدمة الجديد الجديدة تحسين مستوى المعيشة تحقيق السيولة المرورية تنفيذ مشروعات تنفيذ مشروع حافظة الغربية

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