مق.تل سائق خلال مشاجرة في موقف سيارات أجرة بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنيا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) متوفـى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وبسؤال زوجته قررت بحدوث مشاجرة بين زوجها و(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم لخلاف على أولوية إستقلال إحدى السيارات، تعدى خلالها الأخير على زوجها بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط المتهم.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلاف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.