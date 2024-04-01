الشهادة بـ20 ألف جنيه.. ضبط كيان تعليمي وهمي في سوهاج

تمكن ضباط مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط مدير شركة خاصة، يدير معهد خاص، بتهمة الاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية، مقابل منحهم شهادات دراسية موثقة، تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (علي ع ع ع ا- 23 عامًا- عامل، و7 أشخاص آخرين يقيمون دائرة المحافظة).

مفاده تضررهم من المدعو "حسن س ح ر- 31 عامًا- مدير شركة خاصة- ويقيم بدائرة مركز البلينا"، لحصوله منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة، تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، تبين إنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص تحت مسمى "معهد خاص" كائن دائرة المركز، وممارسة نشاطه الإجرامي في الإحتيال، على راغبي الحصول على شهادات جامعية معتمدة من بعض الجامعات الحكومية ومنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق بالعمل، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 ألف جنيه، من كل طالب، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها 160 ألف جنيه.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بما سبق ذكره، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.