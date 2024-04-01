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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج تقيم خيمة رمضانية بوجبات إفطار للعاملين والمرضى والمترددين على مستشفى الجامعة

صدى البلد

دشنت جمعية رفقاء الخير، بالتعاون مع جامعة سوهاج الخيمة الرمضانية بالمستشفى الجامعي بمقرها القديم، حيث نظما حفل إفطار جماعي ضم ١٥٠٠ وجبة، تم توزيعها على المرضى والمرافقين المغتربين.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة تواصل تنفيذ دورها الخدمي والمجتمعي خلال الشهر الفضيل، حيث تقيم الخيمة الرمضانية وتقدم وجبات الإفطار للعاملين والمرضي والمترددين على المستشفى الجامعي.

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جامعة سوهاج

وتحرص على توفير كافة التسهيلات والدعم اللازم لاستمرار توزيع الوجبات وزيادة عددها لتغطية احتياجات المستشفى الجامعي.

وأكد أحمد خالد، مدشن جمعية رفقاء الخير، أنه في غاية سعادته بتنظيم هذا الحفل الضخم الذي ضم 1500 فرد، في حفل افطار جماعي داخل مستشفى سوهاج الجامعي القديم، مشيرًا إلى جهود شباب الخير بالمطبخ والتنظيم والتوزيع.

وقدم "النعماني"، خالص شكره لجمعية رفقاء الخير وجميع الجمعيات المشاركة فى هذا العمل الخيري، والذى يهدف فى المقام الأول التخفيف عن المرضى وذويهم من خلال التقرب منهم واحتوائهم، وتوطيد أواصل المحبة والمودة بين منسوبي المستشفى والنزلاء وإدارة الجامعة.

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