الاتحاد المصري بـ"صيدلة سوهاج" يُكرم رئيس الجامعة

كرم الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وذلك تقدير لمجهوداته ودعمه لكافة أنشطة الإتحاد بالجامعة، بحضور كلاً من الدكتور علام عبدالمنعم القائم بأعمال عميد الكلية.

والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور مصطفى ابو العز المشرف الأكاديمي للمكتب.

جامعة سوهاج

وقدم "النعماني" شكره لجميع القائمين علي تنفيذ أنشطة الاتحاد، والتي لها دور هام في تعزيز المهارات المهنية للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل في مجال تخصصهم باعتبارها صيادلة المستقبل.

وأكد الدكتور علام عبدالمنعم علي أن إدارة الجامعة تحرص دائمًا على تشجيع و دعم طلاب مكتب الإتحاد بكلية الصيدلة، باعتبارها منظومة تطوعية صحية هدفها التطور العلمي والمجتمعي.

وقال الدكتور مصطفى أبوالعز ان أنشطة الاتحاد المصري لطلاب صيدلة سوهاج تنظم العديد من الفعاليات والأنشطة التطوعية المتعلقة بتطوير منظومة الصحة العامة، بما يتوافق مع إستراتيجية ورؤية مصر 2030، وذلك بالشراكة مع مؤسسات وهيئات عديدة.