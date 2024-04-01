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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

صدى البلد

كشف تقرير شبكة سي إن إن  عن ازدهار صناعة الشطافات داخل الولايات المتحدة الامريكية والتي لم تكن معروفه من قبل حيث كان المواطنون المريكيون يعتمدون على ورق التواليت بديلا للشطافات الا ان الامر اختلف بعد جائحة فيروس كورونا .

ازدهار صناعة الشطافات في أمريكا 

قال جيمس لين، مؤسس موقع bidetking.com، إنه خلال جائحة كورونا، تم بيع كل شطاف على موقع bidetking.com، ونمت الأعمال بشكل كبير، وواجه الموقع أزمة إمدادات، واضطر إلى شحن حاويات باهظة الثمن لتلبية الطلبات. وصف لين شحنات المنتجات من الخارج التي نفدت بالكامل حتى قبل أن تصل إلى المستودع.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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