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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ورش حرفية وتراثية تزين مشاركة "قصور الثقافة" بمعرض فيصل للكتاب

صدى البلد

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في فعاليات معرض فيصل للكتاب في دورته الـ 12 الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب من 18 إلى 26 رمضان الحالي، وتتميز مشاركة قصور الثقافة بالمعرض بالورش الحرفية والتراثية بإشراف مدربين وحرفيين مهرة إضافة إلى معارض المنتجات التراثية.

وأوضحت قصور الثقافة - في بيان - أن من الورش المقدمة في المعرض ورشة "الكليم" للمدرب عبد المقصود عبد الكريم، ويتم استخدام لوحات فنية على الحائط وينتج من خيوط طولية تسمى السداء وهي عادة من القطن أو من الصوف.

وقال عبد المقصود إن الفرق بين السجاد والكليم بأن السجاد يصنع من نول رأسي ويحتاج إلى فرز بعد التصنيع لتظهر تكويناته، أما الكليم فيصنع على نول أفقي ولا يحتاج إلى فرز بعد التصنيع.

وفي ورشة "الحصير" قال المدرب صبري سيد، إنها تعتمد على نبات السمار الذي توضع أعواده في حوض مياه حتى تكتسب المرونة اللازمة قبل تصنيعها، ثم يوضع السمار على النول للبدء في صناعة الحصير الذي تتعدد مقاساته وتصبغ بعض الأعواد بألوان مختلفة لعمل أشكال ورسومات تضيف رونقا وجمالا.

وفي ورشة "الخزف" أوضح المدرب أنور صلاح سيد، أنها أول تعد من أولى الحرف في تاريخ البشرية، والورشة خليط موفق من الأصالة والمعاصرة من الحرف اليدوية التقليدية، باستخدام الطين، ويتم عجنه وتشكيله بعدد من الأشكال المتنوعة مثل قوالب الفخار، والفازات، والقلل، وغيرها. 

كما تتضمن الفعاليات ورشة "فن الخيامية" للمدربة نهلة حلمي، التي أوضحت أن الخيامية عبارة عن قماش دك وورق وقلم رصاص وفحم ناعم جدا.

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