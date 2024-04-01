وشم وآثار تعذيب.. جث.ة شاب تثير الذعر في كمبوند خاص بأكتوبر

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب مقيد وعلى جسده آثار تعذيب شديد في كمبوند خاص بمنطقة أكتوبر، وتم نقل الجثة للمشرحة.

تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير أمن الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعرواى مدير المباحث الجنائية مفاده تلقي العقيد أحمد بكر مفتش مباحث أكتوبر بلاغا من حارس عقار بعثوره على شاب مصاب ووفاته بالمنطقة السياحية الشمالية، وعلى الفور انتقل العقيد أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر إلى مكان الواقعة وعثر على جثة شاب مجهول الهوية ولا يمتلك أي وثائق تدل على هويته ومقيد القدمين بقطعة من القماش.

وبفحص الجثمان تبين وجود آثار جروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، خصوصا منطقة الظهر والذراعين نتيجة لتعرضه لتعذيب شديد وتبين وجود وشوم بمختلف أنحاء الجسد.

تم نقل الجثة للمشرحة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.