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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع المشروعات التعليمية بمدن كوم أمبو والرديسية

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمرور الميدانى على المنشآت التعليمية سواء الجارى إنشاؤها أو التى تحتاج لإجراء وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها .

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ، والتوسع فى إنشاء الصروح التعليمية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .         

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مشروعات تعليمية

نائب محافظ أسوان تتابع المشروعات التعليمية بمدن كوم أمبو والرديسية 

وقد شملت الجولة الميدانية لنائب المحافظ بزيارة ميدانية لمجمع مدارس التربية الفكرية بمركز كوم أمبو حيث رافقها شوقى مصطفى رئيس المدينة ، ومسئولى القيادات التعليمية ، ويضم المجمع 27 فصل دراسى منهم 13 فصل للتربية الفكرية ، و 14 فصل للصم والبكم ويقع على مساحة 3554.13 متر مربع ، ويتكلف إنشاؤها 11 مليون و 343 ألف جنيه .

كما قامت الدكتورة غادة أبو زيد بزيارة المدرسة اليابانية بمدينة الرديسية برفقة يحيى مصطفى رئيس المدينة حيث وجهت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى هيئة الأبنية التعليمية بسرعة إنهاء إجراءات الصيانة العاجلة للمدرسة اليابانية ، مع تلافى كافة الملاحظات التى رصدتها أثناء المرور الميدانى بها .

وكلفت غادة أبو زيد بالإسراع بوتيرة العمل بمدرسة الرديسية قبلى الإبتدائية تحت الإنشاء  حيث تضم المدرسة 8 فصول دراسية على مساحة 1955.5 متر مربع ، وتتكلف أعمال مشروع الإحلال الكلى للمدرسة 5 مليون و 224 ألف جنيه حتى يتسنى الإنتهاء الكامل بها لدخولها الخدمة مع بداية العام الدراسى القادم 2024/2025 .

نائب محافظ أسوان تتابع المشروعات التعليمية بمدن كوم أمبو والرديسية 
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