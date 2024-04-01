محافظ أسوان: تسكين 35 أسرة من متضررى السيول بعمارة الإغاثة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بتسليم المفاتيح والتسكين لـ 35 أسرة من متضررى السيول بعمارة الإغاثة بمنطقة الأولى بالرعاية خلف عزب كيما ، والتى قامت المؤسسة بإنشائها مدعمة بكافة المرافق والخدمات والتشطيبات.

ويأتي ذلك من أجل رسم البسمة والفرحة على وجوه البسطاء من الأسر الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

البسطاء

تسليم المفاتيح وتسكين الأسر بأسوان

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير بقيادة فضيلة الشيخ على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذي للمؤسسة تحقيقاً لمنظومة التكافل الاجتماعى بما يساهم فى مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المختلفة الهادفة لرفع المعاناة عن كاهل البسطاء .

وأوضح أشرف عطية بأنه العمل على قدم وساق لتلبية المطالب الجماهيرية من خلال التنسيق المستمر مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير حياة كريمة للأسر من الأولى بالرعاية ومحدوى الدخل .

تسليم المفاتيح وتسكين الأسر بأسوان