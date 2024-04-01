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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مشروعات التطوير والتجميل بأسوان.. صور

مشروعات التطوير والتجميل
مشروعات التطوير والتجميل باسوان

شهدت محافظة أسوان عروس المشاتى تنفيذ مشروع تطوير وتجميل وتحديث واجهة مدينة أسوان بعد الإنتهاء من أعمال البنية التحتية ، والتى تضم حديقتى بلازا درة النيل والسلام ، وميدان المحطة والسوق السياحى القديم لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى لزهرة الجنوب وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن ملحمة حديثة من التطوير بالجمهورية الجديدة .

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " تفاصيل مشروع التطوير والتجميل بمحافظة أسوان، والذى شهد تنفيذ ملحمة عمل فى الشوارع الرئيسية والداخلية، مع تطوير الطرق الجانبية من رصف ورفع كفاءة البلدوات ودهانها، بجانب تركيب بلاط الأنترلوك وتنفيذ أحواض الزرع بشكل متناسق والتي تضم أشجار النخيل وزهور الزينة، مع تهذيب وتقليم الأشجار لتكون على هيئة أشجار الكريسماس.

بالإضافة إلى تكثيف المسطحات الخضراء على جانبي الأرصفة والطرق بعد دعمها بخط مياه عكرة، فضلاً عن الإضاءات المتنوعة الألوان والمبهجة، ولأول مرة يتم تركيب فوانيس إعلانات تبرز صور المعابد الأثرية والمعالم السياحية المتنوعة، وهو الذى يتواكب مع تجديد وتحديث الجداريات، وأيضاً دهان واجهات المباني والعقارات بلون موحد طبقاً للتنسيق الحضارى، وجارى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع السويقات بمنطقة الجيش والتي تستهدف إستيعاب الباعة الجائلين بالسوق السياحى، وأسواق الشواربى والسيدة نفيسة وأحمد ماهر حيث تضم السويقة 44 محل وبايكة، وبمساحة 600 م2، وبتكلفة 2 مليون جنيه، فيما سيتم إستكمال إنشاء عدد 2 سويقة أخرى بنفس المنطقة تضم 76 محل وبايكة بتكلفة 6.25 مليون جنيه مدعمة بدورات مياه عمومية وكافتيريا وساحة انتظار.

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التطوير 

مشروعات التطوير والتجميل باسوان

كما أنه تم تنفيذ أول مشروع متكامل لتطوير وتجميل كورنيش النيل بعد مرور 60 عام من إنشاؤه ، وهو مشروع ممشى أهل مصر بطول 13 كم منها 4 كم بكورنيش النيل القديم على 3 مستويات ، و9 كم بكورنيش النيل الجديد ، وتم إفتتاح المرحلة الأولى من المشروع بطول 1500 متر، وكذا كورنيش إدفو بعد ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير واجهة المدينة بحديقتى درة النيل والسلام وميدان المحطة والسوق السياحى القديم، وهو الذى يتوازى مع مواصلة العمل فى مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية ، ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمإلى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى.

فضلاً عن القيام بتنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الرئيسية والداخلية داخل الأحياء والمناطق السكنية بالمدن ، بالإضافة إلى التطوير الشامل لمناطق شرق مدينة أسوان والتى تشهد مشروعات غير مسبوقة من أهمها إنشاء كوبرى السيل العلوى ، ومشروع رصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم ، وأيضاً مشروع تغطية مصرف السيل بأطوال 2530 متر، علاوة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

مشروعات التطوير والتجميل باسوان
مشروعات التطوير والتجميل باسوان
مشروعات التطوير والتجميل باسوان
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