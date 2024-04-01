استجابة فورية من محافظ أسوان لشكوى أهالى الصداقة بتركيب خط بديل لمياه الشرب

فى استجابة فورية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لشكوى أهالى حى الصداقة الجديدة بشأن القضاء على المشاكل المتكررة والمتراكمة منذ سنوات بخط مياه الشرب المغذي للحى بالكامل .

فقد كلف محافظ أسوان شركة مياه الشرب والصرف الصحى لوضع الحل الجذري لهذه المشكلة ، ووفقاً لذلك فقد قام اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بمرافقة المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية لتنفيذ الحل الجذري من خلال تركيب الخط البديل لروافع الصداقة الجديدة قطر 630 مللى حديد بما يساهم بدوره فى القضاء نهائياً على مشكلة الانفجارات المتكررة فى خط 620 جى أر بى القديم نظراً لصعوبة المنطقة الجبلية .

حلول جذرية

خط بديل لمياه الشرب بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان

وأوضح المهندس عبد الصبور الراوى بأن الخط البديل تطلب تحويل المسار للخط القديم بطول 750 مترا حتى يتسنى تلافى التربة الصخرية والأخوار الصعبة والوعرة والوصول بالخط الجديد لمنطقة آمنة ، وهو الذى تطلب أن يكون الخط البديل حديدي حتى يتم تحقيق هذا الهدف على الوجه الأكمل .

وقال عبد الصبور الراوى بأن تنفيذ هذا المشروع الحيوى يتكلف نحو 30 مليون جنيه ، وسيتم نهوه خلال شهرين من بدء التنفيذ فى ظل تكثيف الأعمال على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية ، وهو الذى توازى مع تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة للمطرقة المائية بالرافع ، وهو ما يساهم مباشرة فى حل مشاكل مياه الشرب فى حى الصداقة الجديدة بشكل كامل .

خط بديل لمياه الشرب بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان

خط بديل لمياه الشرب بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان