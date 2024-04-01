تعرف على مشروعات قطاع إحلال وتجديد البنية التحتية بأسوان.. صور

شهدت محافظة أسوان تحقيق طفرة غير مسبوقة تمثلت فى اقتحام أكبر التحديات والمشاكل التي يعاني منها المواطن الأسوانى.

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " هذه المشروعات حيث جارى تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومخصصة لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات .



وقد تم الانتهاء من البنية التحتية فى طريقى كورنيش النيل والسادات بالكامل داخل مدينة أسوان حيث تم إنهاء مشروع الصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى ، بجانب الخط الجديد لمياه الشرب بطول 2200 متر من إجمالي 3500 متر وبقطر 250 مللى وذلك من ضمن المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه بعد إنهاء المرحلة الأولى بداية من المستشفى العسكرى وحتى إستاد أسوان الرياضى بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه.

وامتد بعد ذلك إلى ميدان الشرطة العسكرية بالمدخل الجنوبى ، وتم بالتوازى نهو مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بكورنيش النيل تتضمن إحلال وتجديد 1700 متر لخطي مياه الشرب والصرف الصحى بأقطار تتراوح ما بين 250 مللى إلى 400 مللى والممتدة من مسجد النصر وحتى ميدان مجدى يعقوب .

وتم إستكمال العمل فى إحلال وتجديد البنية التحتية فى الشوارع الداخلية للمدينة والتى تضم طريق السماد وشوارع كلية التربية والنفق والحدادين ومنشية النوبة والبشارية والجيش والبركة ، بجانب خطوط الصرف الصحى الجديدة بشوارع المطار وسعد زغلول والحارث والمدارس والحدادين وبتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه.

البنية التحتية

مشروعات قطاع إحلال وتجديد البنية التحتية بأسوان

مع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع وسط المدينة وهى عباس فريد وشرق البندر وكسر الحجر والشواربى الجديد بأطوال 3 كم وبأقطار تتراوح من 300 إلى 400 مللى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه ، علاوة على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والممتدة من أمام مسجد المطار وحتى مركز شباب بدر بالشواربى الجديد وذلك بطول 930 متر حيث تم إنهاء 400 متر بقطر 400 مللى ، كما تم العمل في 530 متر بقطر 315 مللى ، وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

وتواكب مع ذلك زيادة قدرات وتحسين أداء العديد من المحطات والروافع سواء في الصرف الصحى أو مياه الشرب منها سعد زغلول والبشارية والجوزيرة والناصرية وفريال وجبل تقوق بزيادة قدراتها مع دعمها بطلمبات حديثة وبمولدات كهربائية تحسباً لحالات الطوارئ ، وكذلك تم إحلال وتجديد لروافع فى مناطق العقاد، ونجع القبة بغرب أسوان، ونجع المحطة، ليتوازى ذلك مع تزويد المنظومة بأحدث أنواع معدات وسيارات الشفط وتطهير الشبكات .

وأيضاً هناك نقلة نوعية للارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن وقرى المحافظة حيث تم إستثمار منحة وكالة التعاون السويسرى فى تحسين مياه الشرب بمناطق شرق المدينة على 3 مراحل الأولى شملت خور عواضة والخطارية والأمبركاب بتكلفة 8.8 مليون فرنك سويسرى، والثانية الناصرية، والثالثة بمنطقة السيل بتكلفة 9.3 مليون فرنك سويسرى.

ليساهم كل ذلك فى القضاء على المشاكل المزمنة التي شهدتها المدينة على مدار السنوات الماضية نظراً لتقادم وتهالك شبكات البنية التحتية من الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى ومياه الشرب وهو الذى لا يتناسب مع الشكل الحضارى للمدينة السياحية بتأثيره السلبى على الطرق الداخلية، بجانب أنه يؤثر على انتظام تدفق مياه الشرب بسبب تكرار وتعدد الكسورات والطفح.

وهنا نشيد بالدعم اللامحدود من الرئيس السيسى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وأيضاً بالاعتمادات المالية التى قامت الحكومة بتوفيرها لتنفيذ هذه المشروعات وذلك بتوجيهات ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال زياراته المتعاقبة للمحافظة.