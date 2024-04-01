بتوجيهات شيخ الأزهر.. بيت الزكاة والصدقات المصري يطلق القافلة السادسة لإغاثة غزة

أطلق بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الاثنين، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء والمشرف على بيت الزكاة والصدقات، القافلةَ الإغاثيةَ السادسة لدعم أهالينا في غزة وإغاثتهم، ضمن الحملة الدولية «أغيثوا غزة».

وتضم القافلة ١٠٠ شاحنة، تحمل على متنها ما يقارب ٢٠٠٠ طن من الموادِّ الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية والمعيشيَّة، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب.

٣٢٥ شاحنة بإجمالي ٦٠٠٠ طن

وشارك في تجهيز قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري وفودٌ شعبية من أكثر من ثمانين دولة حول العالم؛ حيث انطلقت من مقر مشيخة الأزهر صباح اليوم متجهة إلى ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة لإغاثة أشقائنا في قطاع غزة، وتعد هذه القافلة السادسة على مستوى حملة «أغيثوا غزة»، والثانية خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه القافلة في إطار جسر الإغاثة الذى أطلقه «بيت الزكاة والصدقات»، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، على ما يقارب ٦ أشهر، وسط كارثة إنسانية وصحيَّة تزداد انهيارًا يومًا بعد يوم، ما نتج عنه استشهاد أكثر من ٣٢ ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصابة أكثر من ٧٥ ألفًا آخرين، وسط حرب إبادة وتجويع يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وتمكن بيت الزكاة والصدقات حتى الآن من تسيير ٣٢٥ شاحنة، حملت على متنها ما يقارب ٦٠٠٠ طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

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