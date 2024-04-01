عدوان أمريكي بريطاني على منطقة الطائف بالحديدة في اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية بوقوع عدوان أمريكي بريطاني على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة جنوبي اليمن.

وأكد قائد عسكري أمريكي تراجع الهجمات للحوثيين التي دشنتها في نوفمبر من العام الماضي، لاستهداف سفن الشحن الخاصة بالاحتلال وسفن البحرية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن، قبالة سواحل اليمن.

جاء ذلك في تصريحات لقائد المجموعة الهجومية التابعة لحاملة الطائرات "آيزنهاور" الأدميرال "مارك ميجيز".

وأكد "ميجيز"، أن قواته تواجه تهديدات معادية بسبب الحوثيين، الذين أطلقوا الصواريخ البالستية وصواريخ الكروز والمسيرات الهجومية الجوية ومسيرات أخرى تحت وفوق سطح الماء، إلاّ أنه أشار إلى أن هناك انخفاضا في سلوكيات الحوثي الهجومية في الوقت الحالي.