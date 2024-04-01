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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم محمد رضا زاهدي.. مق.تل 5 أشخاص في القصف الإسرائيلي بدمشق

قصف القنصلية الإيرانية
قصف القنصلية الإيرانية بدمشق

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بمقتل 5 أشخاص في القصف الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق.

من جانبها، أكدت شبكة SNN مقتل القيادي في فيلق القدس محمد رضا زاهدي في الغارة إسرائيلية على سوريا.

وأعلن مصدر عسكري سوري، تفاصيل الغارة الإسرائيلية على العاصمة دمشق، والتي استهدفت بالتحديد مبنى القنصلية الإيرانية.

وحسب وكالة الأنباء السورية، قال مصدر عسكري إنه في حوالي الساعة 00 : 17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائل الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف أن العدوان أدى إلى تدمير المبنى بأكمله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين الضحايا وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض.

وكالة تسنيم الإيرانية القصف الإسرائيلي دمشق القنصلية الإيرانية بدمشق

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