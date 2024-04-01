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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد .. تفاصيل ضبط طالب تسبب في مصرع 3 أشخاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت جهود ضباط إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة الزهور فى بورسعيد برئاسة المقدم أحمد عبد الناصر من ضبط المتهم فى واقعة حادث كلية علوم بورسعيد والتي أسفرت عن مصرع 3 وإصابة آخرين .

كان اللواء مازن صبرى مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد أمر بسرعة ضبط المتهم المتسبب فى حادث كلية علوم بورسعيد عقب فراره من منطقة الحادث خوفا من بطش المواطنين.

 وتواصل وحدة مباحث الزهور فى بورسعيد تحرياتها حول ملابسات الحادث وأسباب وقوعه عقب مراجعة الإدارة العامة للمرور للوقوف على صاحب السيارة وضبط المتهم عقب تحديد هوية قائدها الطالب بكلية حقوق بورسعيد .

كان شارع ٢٣ ديسمبر فى محافظة بورسعيد شهد عصر اليوم حادث مأسوى أسفر عن مصرع ٣ بينهم سيدة وإصابة آخرين نتيجة رعونة لسائقين بينهم طالب بكلية حقوق.

كان سكان منطقة تعاونيات الزهور بمحافظة بورسعيد بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر أمام كلية العلوم جامعة بورسعيد هرعوا على حادث صدم سيارة طائشة يقودها طالب بكلية حقوق فى سباق مع آخر قام بصدم ٥ مواطنين كانوا ينتظرون استقلال سيارة ميكروباص أمام الكلية على بعد أمتار قليلة من مبني الإدارة العامة للمرور.  

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات فى مشهد مأسوى هرع المواطنين لنجدة المصابين بينما تمكن الطالب من الفرار

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كانت مستشفي الزهور التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد استقبلت ٣ مصابين 
نتيجه تصادم سياره ملاكى تبين انهم رضا السيد البدوي ٥٠ سنة. 

غيبوبه تامه و توفت داخل المستشفي والمصاب محمد خميس احمد زكي والمصاب محمد عبدالله الشامي.

واستقبلت المستشفي ذاتها محمود محمود شريف احمد احمد جثه هامدة.

كما استقبلت مستشفي النصر التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد جثة المتوفى عمر شريف ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.  

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