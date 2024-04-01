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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطار التنمية يواصل تقدمه في بورسعيد للارتقاء بمنظومة الطرق والمحاور

قطار التنمية يواصل
قطار التنمية يواصل تقدمه بمحافظة بورسعيد للارتقاء

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،عن تواصل أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع كسري من الأمين حتى ميدان ستالنجراد  بنطاق حي المناخ، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، و ذلك ضمن خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة.

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و أوضح محافظ بورسعيد  أن أعمال تطوير الطريق تشمل  أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات و العلامات المرورية، وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي للشارع، هذا بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية المطلة علي الشارعين، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.

قطار التنمية يواصل تقدمه بمحافظة بورسعيد للارتقاء بمنظومة الطرق والمحاور

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ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقاً لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق و تيسير حركة مرور السيارات والمشاة، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

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